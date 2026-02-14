Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şehir genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta şahısların kimliklerini tespit eden ekipler şahısları takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan ekipler 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

8 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALIN

Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken ikamet ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır