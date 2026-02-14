HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray'da narkotik ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Aksaray'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri şehir genelinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Aksaray da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı 1

6 AYRI ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine harekete geçen narkotik ekipleri Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde ilk etapta şahısların kimliklerini tespit eden ekipler şahısları takibe aldı. Yaklaşık 2 hafta boyunca teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan ekipler 6 ayrı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Aksaray da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı 2

8 KİŞİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALIN

Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alınırken ikamet ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının tahkikatı sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: "Barış içinde çözebiliriz"İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan: "Barış içinde çözebiliriz"
Mersin'de trafik kazası! 6 yaralıMersin'de trafik kazası! 6 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Aksaray uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

Suriye için 'yeni bir başlangıç' fotoğrafı!

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

İzmir'de istinat duvarı çöktü! 151 kişi tahliye edildi

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - ikas Eyüpspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Yüzündeki dövmelerle gündem olmuştu! Başörtüsüz hali ortaya çıktı

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Petrolde sert düşüş! Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

Hazırlıklar tamam yoğunluk başladı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.