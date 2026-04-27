Akşehir’de dilenci operasyonu: 4 bin 410 TL’ye el konuldu

Konya’nın Akşehir ilçesinde zabıta ekipleri tarafından dilencilere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, dilencilik yapanlara idari işlem uygulandı, 4 bin 410 TL’ye el konuldu.

Akşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre Zabıtası ekipleri tarafından özellikle ilçe merkezinde yoğunluk yaşanan noktalarda saha çalışmaları gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde, vatandaşların iyi niyetini suistimal ederek dilencilik yaptığı tespit edilen şahıslara müdahale edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucunda haksız kazanç yoluyla elde edildiği belirlenen toplam 4 bin 410 TL, kamuya aktarılmak üzere muhafaza altına alındı. Dilencilik faaliyetinde bulunduğu belirlenen kişiler hakkında ise 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında gerekli bilgilendirmeler yapılarak idari işlem uygulandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

