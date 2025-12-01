Akşehir’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar sonucunda çevre illerden Akşehir’e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Bilginin ardından harekete geçen ekipler, şüphelinin kullanacağı aracı tespit etti. Belirlenen araç, Konya-Afyonkarahisar arasındaki D-300 kara yolu üzerinde Akşehir yakınlarında durduruldu. Araçta bulunan şüpheli İ.Ş. gözaltına alınırken, ekiplerin şüphelinin üzerinde ve valizinde yaptığı aramada bin 400 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli İ.Ş. hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlarından işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Akşehir Cezaevi’ne gönderildi.

Kaynak: İHA