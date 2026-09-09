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Aksu yangınında kalp krizi geçiren vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde devam eden yangında Yeşilkaraman Mahallesi’ni saran alevler nedeniyle tahliye edilen vatandaşlardan biri geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Aksu yangınında kalp krizi geçiren vatandaş son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Aksu ilçesinde devam eden yangında Yeşilkaraman Mahallesi’ni saran alevler nedeniyle tahliye edilen vatandaşlardan biri geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 53 yaşındaki vatandaşın cenazesi bugün dualar eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi’nde 7 Eylül saat 16.25’te başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Yerleşim yerlerinden uzakta devam eden yangın dün akşam saatlerinde rüzgarın ters dönmesi ile birlikte alevler söndürme ekiplerinin koordine edildiği Yeşilkaraman Mahallesi’ni sarmıştı. Mahallede bulunan görevli personeller ve mahalle sakinleri tahliye edildi. Yangın, üçüncü gününde devam ederken, enerjisinin düşürüldüğü belirtildi. Ekiplerin bölgede karadan ve havadan müdahalesi ise devam ediyor.

KALP KRİZİ GEÇİRİP HAYATINI KAYBETTİ

Mahalleden güvenli bölgeye tahliye edilen vatandaşlardan Hasan Kahya (53) fenalaştı. Daha önceden kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Kahya sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kahya için bugün Yeşilkaraman mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yakınları ve mahalle sakinlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aksu yangınında kalp krizi geçiren vatandaş son yolculuğuna uğurlandı 1

Aksu yangınında kalp krizi geçiren vatandaş son yolculuğuna uğurlandı 2

Aksu yangınında kalp krizi geçiren vatandaş son yolculuğuna uğurlandı 3

Aksu yangınında kalp krizi geçiren vatandaş son yolculuğuna uğurlandı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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