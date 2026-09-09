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Savaş yayılabilir: Rusya'dan NATO'ya rest! 'Tüm askeri araçlar kullanıma hazır'

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş tüm hızıyla devam ederken uluslararası arenada Rusya'nın Avrupa'ya müdahale riski önemli bir yer tutuyor. NATO'nun konuyla alakalı çalışmaları devam ederken Rusya cephesinden çarpıcı bir değerlendirme geldi. Kremlin, NATO'nun Rusya sınırları yakınlarındaki askeri tatbikat ve hazırlıkları gerekçe göstererek 'tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazırız' mesajı verdi.

Savaş yayılabilir: Rusya'dan NATO'ya rest! 'Tüm askeri araçlar kullanıma hazır'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'nun Rusya ile uzun süreli çatışma için hazırlandığını belirterek, "Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır." dedi.

Savaş yayılabilir: Rusya dan NATO ya rest! Tüm askeri araçlar kullanıma hazır 1

"RUSYA TÜM ASKERİ TEKNİK ARAÇLARI KULLANMAYA HAZIR"

Sözcü Zaharova, Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nin başkenti Sıktıvkar'da haftalık basın toplantısı düzenledi.

Zaharova, Arktik bölgesinin NATO ülkelerinin eylemleri nedeniyle Rusya ile jeopolitik mücadele alanına dönüştüğüne dikkati çekerek, NATO'nun Arktik bölgesinde askeri üstünlük sağlamak için adımlar attığını söyledi. Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

Savaş yayılabilir: Rusya dan NATO ya rest! Tüm askeri araçlar kullanıma hazır 2

"Kuzey sınırlarımızın hemen yakınında yoğun askeri hazırlıklar yürütülüyor, saldırgan nitelikte geniş çaplı askeri tatbikatlar düzenleniyor, ittifakın askeri yapısına yeni unsurlar ekleniyor. NATO'nun askeri kapasitesini artırmaya yönelik planları, sınırlı caydırıcılıktan Rusya ile potansiyel olarak uzun süreli bir çatışmaya hazırlık aşamasına geçildiğine işaret ediyor. Kuzeyde bu tür faaliyetler, güvenliğimize yönelik doğrudan tehdit oluşturuyor. Rusya, gerektiğinde tehditleri ortadan kaldırmak için tüm askeri teknik araçlarını kullanmaya hazır."

Savaş yayılabilir: Rusya dan NATO ya rest! Tüm askeri araçlar kullanıma hazır 3

"HAVA TERÖRÜNÜN DEVLET DÜZEYİNDE MEŞRULAŞTIRILMASI"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin daha önce Rus sivil havacılığına yönelik tehditlerde bulunduğunu anımsatan Zaharova, "bunun şantaj ve hava terörünün devlet düzeyinde meşrulaştırılması olduğunu" belirtti.

Mariya Zaharova, bunu destekleyen ülkelerin, "Kiev'in suç ortağı" olduğunu söyledi.

Savaş yayılabilir: Rusya dan NATO ya rest! Tüm askeri araçlar kullanıma hazır 4

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, "Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na dönülmesinin kabul edilemez olduğu" yönünde açıklama yaptığına işaret eden Zaharova, bu anlaşmanın uygulanmadığını belirterek, "Bundan ancak Batı kazandı." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
NATO Rusya Avrupa
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