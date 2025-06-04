Akü ömrü ne kadardır? Akü ömrü kaç yıl, kaç km?

Aküler, araçların ateşleyici unsurlarından biridir. Akü, araç çalışır hale getirildiğinde marş motoruna enerji iletir ve araç hareket halindeyken enerjinin denetimini de gerçekleştirir. Aküler motor voltajının çok fazla yükselmesini ve elektronik aksamın parçalarına zarar vermesini engeller. Otomobilin motoru çalışmadığı zamanlarda bile far, radyo, silecek gibi araç içi görevlerin yerine getirilmesini sağlar. Bu sayede aracın bazı donanımlarını benzin harcamadan kullanır. Bu noktada akü ömrü merak edilir.

Akü ömrü kaç yıl?

Akü ömrü ne kadar ve akü ömrü kaç km sorusunun yanıtı, kullanılan araca, aracın kullanım sıklığına ve akünün türüne göre farklılık gösterebilir. Standart bir otomobil sürücüsünün aracını günde ortalama 2 kez olmak üzere sabah ve akşamları kullandığı var sayılırsa akünün 4 ila 6 yıl boyunca kullanılabilmesi olasıdır.

Araç daha fazla kullanılıyorsa akü ömrünün 2 ila 3 yıla kadar düşmesi beklenebilir. Öte yandan standart bir sürücünün aksine haftada 2 ila 3 arası kullanılan bir arabanın aküsü 7 ila 8 yıla kadar dayanabilir.

Ayrıca akünün ömrü bakım işlemlerine ve modele bağlı olarak da farklılık gösterebilir. Akünün şarjı azaldığında bazı semptomlar görülebilir. Sürücünün aracı uzun süre kullanmaması akünün hızlı bitmesine yol açan yaygın sebeplerden biridir. Çünkü otomobil kapalıyken de enerji harcar. Bu durum ise akünün şarj olmadan harcanmasına ve zamanla bitmesine sebep olur. Bununla beraber marşa çok sık basılması ve dur kalk yapılması da akü ömrüne olumsuz etki eder.

Akü ömrü hesaplama nasıl yapılır?

Akülerin dayanma süresi, kullanım süresine ve sıklığına göre farklılık gösterir. Bununla beraber iklim koşulları, araca takılı halde değilse saklama koşulları, marş sıklığı, motor kapalı durumdayken radyo vb. elektrik donanımlarının kullanımı gibi unsurlar da akünün ömrünü doğrudan etkiler.

Akü ömrünü hesaplamak için düzenli olarak akü ölçüm testleri yapılmalıdır. Akü ölçümünün yapılabilmesi için de birtakım cihazlara ihtiyaç duyulur. Bu test esnasında şarj durumunu gösteren tablo ve şarj ölçer gibi cihazlar kullanılır. Bu nedenle akü testinin yetkili bayi veya servislerde yapılması tavsiye edilir.

Akülerin ömrünü gösteren amper değeri farklılık gösterebilir. Bu ise otomobilde kullanılan teknolojiye ve teknik donanımın kullandığı enerjiye bağlıdır. Akü ömrü ölçümü esnasında 12,80v gibi bir standart esas alınabilir.