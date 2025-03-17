Akustik dinlemeyle 2 ayda 1 milyon 513 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su israfını önlemek ve altyapı hatlarını güçlendirmek için akustik dinleme ve basınç ölçümlerine devam ediyor.

Gelişmiş cihazlarla yapılan ölçümlerde yüzeye çıkmayan kaçaklar tespit edilerek anında bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor. 2 aylık çalışmalar neticesinde 1 milyon 513 bin metreküp su kaybı önlendi. 2025 yılının ilk 2 ayında yüzlerce kilometrelik içme suyu hattını taranarak 197 yüzeye çıkmayan arıza tespit edildi.

Gerçekleştirilen çalışmalarla yalnızca su kayıp ve kaçakları önlenmekle kalmıyor aynı zamanda arızaların zamanla sebep olduğu kesintiler ve basınç problemleri de ortadan kaldırılıyor.

(İHA)