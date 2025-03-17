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Akustik dinlemeyle 2 ayda 1 milyon 513 bin metreküp su israfı önlendi

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 15:23
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SASKİ, şehir genelinde yürüttüğü akustik dinleme ve basınç ölçüm çalışmalarıyla iki ayda 20 bin kişinin su kullanımına denk gelen 1 milyon 513 bin metreküp su israfını önledi.

Akustik dinlemeyle 2 ayda 1 milyon 513 bin metreküp su israfı önlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su israfını önlemek ve altyapı hatlarını güçlendirmek için akustik dinleme ve basınç ölçümlerine devam ediyor.

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Gelişmiş cihazlarla yapılan ölçümlerde yüzeye çıkmayan kaçaklar tespit edilerek anında bakım-onarım çalışması gerçekleştiriyor. 2 aylık çalışmalar neticesinde 1 milyon 513 bin metreküp su kaybı önlendi. 2025 yılının ilk 2 ayında yüzlerce kilometrelik içme suyu hattını taranarak 197 yüzeye çıkmayan arıza tespit edildi.

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Gerçekleştirilen çalışmalarla yalnızca su kayıp ve kaçakları önlenmekle kalmıyor aynı zamanda arızaların zamanla sebep olduğu kesintiler ve basınç problemleri de ortadan kaldırılıyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
su
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