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AKUT gönüllüsü gibi giydi, Bursa'daki yangın bölgesine geldi: 105 suç kaydı olan ve 9 suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı!

Bursa'da devam eden orman yangınlarına müdahale için bütün Türkiye seferber oldu. Bölgedeki yangınlara müdahale için AKUT gönüllüsü kıyafetiyle gelen ve 105 suç kaydı kimlik kontrolü yapılan H.M.A.'nın 105 suç kaydı olduğu ve 9 suçtan arandığı ortaya çıktı. Şahıs gözaltına alındı.

AKUT gönüllüsü gibi giydi, Bursa'daki yangın bölgesine geldi: 105 suç kaydı olan ve 9 suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı!

Bursa'da meydana gelen ve yerleşim yerlerine kadar ulaşan orman yangınlarına müdahale etmek için AKUT gönüllüsü kıyafeti giyerek gelen bir kişi şüpheli hareketleriyle dikkat çekti. Jandarma tarafından durdurulup sorgulanan şüpheli şahsın 105 suç kaydı olduğu ve 9 suçtan da arandığı ortaya çıktı.

AKUT gönüllüsü gibi giydi, Bursa daki yangın bölgesine geldi: 105 suç kaydı olan ve 9 suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı! 1

105 SUÇTAN KAYDI ÇIKTI! JANDARMA KARAKOLUNA GÖTÜRÜLDÜ

Gürsu ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde dün başlayan orman yangınına, giydiği AKUT gönüllüsü kıyafetiyle yardım etme bahanesiyle gelen H.M.A. (26) şüpheli hareketleriyle dikkat çekince jandarma tarafından durdurulup kimlik kontrolü yapıldı. Sorgusunda 105 suç kaydı olan H.M.A.'nın 9 ayrı suçtan arandığı anlaşılınca gözaltına alındı.

AKUT gönüllüsü gibi giydi, Bursa daki yangın bölgesine geldi: 105 suç kaydı olan ve 9 suçtan aranan şüpheli gözaltına alındı! 2

H.M.A., jandarma karakoluna götürüldü.

(DHA)

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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yangın Gözaltı Şüpheli Bursa akut
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