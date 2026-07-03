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Alaattin Köseler'e "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklama kararı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, farklı bir dosyadan tutuklu yargılanan ve Beykoz Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Alaattin Köseler tutuklandı.

Alaattin Köseler'e "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklama kararı

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, müşteki beyanlarının yanı sıra etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları doğrultusunda dönemin Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler ile Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman hakkında "rüşvet alma" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından işlem yapıldı.

Alaattin Köseler e "rüşvet" ve "icbar suretiyle irtikap" suçlarından da tutuklama kararı 1

ALAATTİN KÖSELER'E 2 AYRI SUÇTAN DAHA TUTUKLAMA KARARI

Şüpheliler Alaattin Köseler ve Ali Cihan Sakman, tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Hakimlik, her iki şüpheli hakkında da üzerlerine atılı suçlar kapsamında tutuklama kararı verdi. Şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beykoz rüşvet Alaattin Köseler
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