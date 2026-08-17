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Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve dün tutuklanan Alihan Kuriş'le ilgili yeni bilgiler çıkmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütü yöneticilerinin gizli haberleşme ağı olduğunu ve 3 doğrulamayla uygulamaya girebildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı!

Alihan Kuriş Suç Örgütü operasyonunda soruşturma derinleşiyor. Dün Kuriş'in firari kardeşini arama operasyonlarında bir adreste 200 kilogram külçe altın ele geçirilmişti. Bir dikkat çeken açıklama da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi. "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" soruşturmasına değinen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olarak bu kapsamda bir operasyon düzenlediklerini anımsattı.

Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı! 1

Çiftçi, şunları kaydetti:

"AK Parti iktidarları döneminde hiçbir dindar insanımıza, hiçbir cemaate, hiçbir muhafazakar kesime kesinlikle operasyon yapılmamıştır. Burada alt kısımdaki inanan insanlarla yukarıdaki bunu çıkar örgütüne dönüştüren insanların ayrımının iyi yapılması gerekiyor. Burada üst örgüte, üst yönetimine yapılan bir operasyon var. Yani geniş kesimlere yönelik olarak yapılan bir operasyon yok. Bunu da burada açıklıkla ifade etmemizde fayda var.

Bakan Çiftçi Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme ağını açıkladı! 2

GİZLİ HABERLEŞME AĞI: GLOOPER

Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz, büyük para hareketleri, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum, gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz ByLock uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı 'Glooper' diye bir uygulama var. Üst kademe, üç kademeli doğrulama ile uygulamaya girebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euro değerinde büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alihan Kuriş Mustafa Çiftçi
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