Alaca Belediyesi’nden kadınlara özel gece: Doyasıya eğlendiler

Alaca Belediyesi tarafından düzenlenen gecede bir araya gelen kadınlar, şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Alaca Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde ilçedeki kadınları bir araya getirdi. İlçede bulunan düğün salonunda düzenlenen programda, ilçede yaşayan kadınlar stres atma imkanı buldu. Yoğun ilginin olduğu gecede sanatçı Oktay Bolat, Fatih Öztürk ve Tuğçe Kılıç sahne aldı. Şarkılara eşlik eden kadınlar, gönüllerince eğlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Hanım kardeşlerimin her alanda daha güçlü, daha donanımlı ve daha aktif olması bizler için çok önemli. Sizlerin gelişimi için sosyal ve kültürel projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu güzel atmosferi paylaşan tüm analarımıza, ablalarımıza ve kardeşlerime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA