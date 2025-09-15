HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alaca'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesinde kaçmaya çalışan 3 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı.

Alaca'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kaçmaya çalıştı.

Şüphelilerin attığı poşetin içerisinde tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.

Polis ekipleri, K.Ö., İ.B. ve Y.Ç. isimli şahısların kimlik kontrolünü yapmak istedi.

Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, yakalanmamak için koşmaya başladı.

Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.

Kaçarken yere attıkları poşette 46,7 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!Araç hurdaya döndü: Karı koca hastanede vefat etti!
Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...Önce bir iPhone 17 raflara çıksaydı...

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Alaca uyuşturucu kaçakçılık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.