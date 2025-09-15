Alaca'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

Çorum’un Alaca ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kaçmaya çalıştı.
Şüphelilerin attığı poşetin içerisinde tütüne emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu.
Polis ekipleri, K.Ö., İ.B. ve Y.Ç. isimli şahısların kimlik kontrolünü yapmak istedi.
Polis ekiplerini fark eden şüpheliler, yakalanmamak için koşmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalandı.
Kaçarken yere attıkları poşette 46,7 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Okuyucu Yorumları 0 yorum