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Alacak verecek davası kanlı bitti! Amca, yeğenini bıçakladı... "Erkek ol erkek, seni seviyorum"

04.02.2025 17:12
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
04.02.2025 17:12
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Aksaray'da alacak verecek yüzünden tartışan kardeşlerin kavgası kanlı bitti. Kavgada baba ve oğul bıçaklanarak yaralanırken, amcası tarafından bıçaklanan yeğen, "Canımsın amcam, seni seviyorum" diyerek hastaneye girdi.

Olay, Aksaray Yavuz Sultan Selim Mahallesindeki bir emlakçı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, emlakçılık yapan M.A. (44) ve kardeşi B.A. (47) arasında alacak verecek melesi yüzünden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda B.A. yanındaki bıçakla kardeşi ve yeğeni Ş.A.'yı bıçakladı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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AMCA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Gelen sağlık ekipleri yaralı baba ve oğula ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, amca B.A. olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

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"ERKEK OL ERKEK"

Yaralı halde ambulanstan indirilen yeğen Ş.A. sedye üzerinde amcasına, "Dükkan bıçakla basılmaz amcacığım. Canımsın, dükkan bıçakla basılmaz. Erkek ol erkek. Seni seviyorum amcam" diyerek seslendi. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat sürüyor.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
Aksaray bıçak amca yeğen
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