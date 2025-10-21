HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alacak verecek tartışması mahkemeye taşındı

Kayseri’de baba-oğul adına iş yapan şahısların alacakları için gittikleri iş yerinde meydana gelen tartışma mahkemede bitti.

Alacak verecek tartışması mahkemeye taşındı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Buğdaylı Mahallesi’nde meydana gelen olayda Y.Ç. ve M.T. adlarına iş yaptıkları H.T. ve babası B.T.’den alacaklarını istemeye gidince çıkan tartışma mahkemeye taşındı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yağma ve hakaret suçlamasıyla görülen davaya şikayetçi baba oğul katılırken; sanıklar Y.Ç. ve M.T. katılmadı. Olay tarihinde H.T. ve B.T.’nin yanında çalışan yabancı uyruklu sahsın tanık olarak dinlendiği davada; mahkeme heyeti yağma unsurlarının oluşmadığını belirterek Y.Ç.’ye hakaret suçundan 7 bin 500 TL ve basit yaralamadan 7 bin TL olmak üzere 14 bin 500 TL para cezasına M.T.’ye ise hakaret suçundan 7 bin 500 TL para cezasına hükmetti.

(İHA)Kaynak: İHABu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardıŞemdinli’de uçuruma düşen kamyonu askeri vinç kurtardı
Çanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandıÇanakkale’de çeşitli suçlardan aranan 6 kişi tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Balıkesir canisiyle ilgili yeni detay! Her saniyesi korku filmi gibi: İşte dehşet gecesinin sebebi

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Polis cenazesi konvoyuna saldırı! 4 araçla gelip dehşet saçtılar: Çok sayıda yaralı

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

Uzun zamandır ortalarda yoktu! Son hali gündemde! Kimse tanıyamıyor

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

Ünlü iş insanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.