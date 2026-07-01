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Alacak-verecek tartışması sonrası eve ateş açıp kaçtılar

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 2 kişi, iddiaya göre alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonrası bir eve ateş açarak kaçtı.

Alacak-verecek tartışması sonrası eve ateş açıp kaçtılar

Olay, Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi Kavakdere Caddesi üzerinde Çamlıca Kapalı Pazar Alanı önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak-verecek meselesi bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.

Alacak-verecek tartışması sonrası eve ateş açıp kaçtılar 1

ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA EVE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Tartışmanın ardından 2 kişi, bir evin girişine silahla ateş açarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Alacak-verecek tartışması sonrası eve ateş açıp kaçtılar 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa silahlı saldırı
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