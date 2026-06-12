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Alaçam MYO’da mezuniyet coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulu’nun (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Alaçam Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Alaçam MYO’da mezuniyet coşkusu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Alaçam Meslek Yüksekokulu’nun(MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Alaçam Spor Salonu’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Öğrencilerin mezuniyet heyecanına aileleri, akademisyenler ve protokol üyeleri de ortak oldu.

Törenin açılış konuşmasını yapan Alaçam MYO Müdürü Doç. Dr. Zümral Gültekin, mezuniyetin bir veda değil, yeni başlangıçların ilk adımı olduğunu belirterek, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca gösterdikleri emek ve gayretten dolayı gurur duyduklarını ifade etti. Gültekin, "Bugün öğrencilerimizi mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mezuniyet bir ayrılık değil, bilgi ve tecrübelerle donanmış bireylerin hayata atıldığı yeni bir başlangıçtır. Tüm mezunlarımıza yaşam boyu başarılar diliyorum" dedi.

OMÜ Genel Sekreteri Erhan Burak Sancar da konuşmasında üniversitelerin sadece meslek sahibi bireyler yetiştiren kurumlar olmadığını vurgulayarak, "Öğrencilerimiz burada aldıkları eğitimle geleceğe hazırlanırken aynı zamanda ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak donanıma da sahip oldular. Mezun olan tüm öğrencilerimizi ve onların yetişmesinde emeği bulunan aileleri ile akademisyenlerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Yakakent Kaymakamı Muhammed Sadi Taşyapan ise mezun olan gençlere hitaben yaptığı konuşmada, "Bugün elde ettiğiniz başarı, uzun bir emeğin ve fedakârlığın sonucudur. Bundan sonraki hayatınızda da aynı azim ve kararlılıkla yolunuza devam edeceğinize inanıyorum. Ülkemizin sizler gibi genç ve donanımlı bireylere ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri ve hediyeleri takdim edildi. Mezuniyet yemininin ardından öğrenciler keplerini havaya fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı. Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Alaçam MYO’da mezuniyet coşkusu 1

Alaçam MYO’da mezuniyet coşkusu 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun yaşam
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