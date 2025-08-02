Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı çatışma! Korku dolu anlar: Can havliyle kaçıştılar, mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı çatışma çıktı. Mekanda eğlenenler bir anda korku dolu anlar yaşadı.

KORKU DOLU SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kameraya yansıyan görüntülerde mekanda dört beş el ateş edildiği duyuldu.

Mekanda eğlenenlerin silah seslerini duyduktan sonra masaların altına saklanarak kendini korumaya çalıştı.

İzmir Alaçatı'da bir eğlence mekanında silahlı çatışma çıktıpic.twitter.com/wZ5lQsxh3n — Mynet (@mynet) August 1, 2025

MUSTAFA AKSAKALLI AYAĞINDAN VURULDU, GÖZALTILAR VAR

Margi organize suç örgütü lideri Tayfur Arşan'ın oğlu ve yanında bulunan bir kişi, gittikleri eğlence mekanında taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi Mustafa Aksakallı'nın müdahalesi sonucunda Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişi, mekan sahibine ateş etti.

Mekan sahibi Aksakallı ayağından yaralanırken, mekanda bulunan birkaç kişi de etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Polis ekipleri Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.