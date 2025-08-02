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Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı çatışma! Korku dolu anlar: Can havliyle kaçıştılar, mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da bir eğlence mekanında silahlı çatışma çıktı. Kamera görüntülerine anbean yansıyan silahlı saldırı anında mekanın kalabalık olduğu ve mekanda eğlenenlerin korku dolu anlar yaşadığı görüldü. Saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vurulması sonucunda yaralandı.

Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı çatışma! Korku dolu anlar: Can havliyle kaçıştılar, mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
Mustafa Fidan

Alaçatı'da eğlence mekanında silahlı çatışma çıktı. Mekanda eğlenenler bir anda korku dolu anlar yaşadı.

Alaçatı da eğlence mekanında silahlı çatışma! Korku dolu anlar: Can havliyle kaçıştılar, mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu 1

KORKU DOLU SALDIRI ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Kameraya yansıyan görüntülerde mekanda dört beş el ateş edildiği duyuldu.

Alaçatı da eğlence mekanında silahlı çatışma! Korku dolu anlar: Can havliyle kaçıştılar, mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu 2

Mekanda eğlenenlerin silah seslerini duyduktan sonra masaların altına saklanarak kendini korumaya çalıştı.

Alaçatı da eğlence mekanında silahlı çatışma! Korku dolu anlar: Can havliyle kaçıştılar, mekan sahibi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu 3

MUSTAFA AKSAKALLI AYAĞINDAN VURULDU, GÖZALTILAR VAR

Margi organize suç örgütü lideri Tayfur Arşan'ın oğlu ve yanında bulunan bir kişi, gittikleri eğlence mekanında taşkınlık çıkardı. Mekan sahibi Mustafa Aksakallı'nın müdahalesi sonucunda Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişi, mekan sahibine ateş etti.

Mekan sahibi Aksakallı ayağından yaralanırken, mekanda bulunan birkaç kişi de etrafa saçılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Polis ekipleri Arşan'ın oğlu ve yanındaki kişiyi gözaltına aldı.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Alaçatı Silahlı çatışma
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