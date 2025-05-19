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Aladağlar'da zirve tırmanışı yapan dağcılar erkek cesedi buldu

Niğde'nin Aladağlar bölgesinde zirve tırmanışı yapan bir grup dağcı, kamp yaptıkları alana yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta erkek cesedi buldu.

Begüm Özkaynak

Karayalak Kamp Alanı'ndan zirve tırmanışı için ayrılan bir grup dağcı, kamp alanına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bir erkeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Dağcılar, şahsın hayatını kaybettiğini anlayınca durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, şahsın cansız bedenini bulunduğu yerden indirerek Çamardı Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Kimlik tespit çalışmaları sonucu cesedin 26 yaşındaki Gana uyruklu Nicholas Ackah'a ait olduğu belirlendi. Ackah'ın ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Aladağ ceset
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