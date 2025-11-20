Alanya’da apartmanda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü

Yangın, dün akşam saat 20.30 sıralarında Konaklı Mahallesi Kulak Caddesi üzerindeki 5 katlı bir apartmanın 3’üncü katında çıktı. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı daireden duman çıktığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Evdeki eşyaların bir bölümü kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır