Alanya’da beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya tamir dükkanında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DÜKKANDAKİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan içerisinde bulunan beyaz eşyaların ve malzemelerin bir kısmı zarar gördü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır