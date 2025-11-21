HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alanya’da beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu

Antalya’nın Alanya ilçesinde beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın üst katlara sıçramadan söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alanya’da beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu

Yangın, saat 21.30 sıralarında Alanya’nın Kızlarpınarı Mahallesi Kızlarpınarı Caddesi üzerinde bulunan bir beyaz eşya tamir dükkanında meydana geldi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alanya’da beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu 1

DÜKKANDAKİ EŞYALAR ZARAR GÖRDÜ

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında dükkan içerisinde bulunan beyaz eşyaların ve malzemelerin bir kısmı zarar gördü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alanya’da beyaz eşya tamir dükkanında çıkan yangın korkuttu 2

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybettiOtomobil tıra ok gibi saplandı: Karı-koca hayatını kaybetti
Gaziantep'te zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldıGaziantep'te zehirlenme şüphesi: 56 kişi hastaneye kaldırıldı

Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.