Alanya'da drift atan sürücüye 92 bin TL ceza

Olay, Mahmutseydi Mahallesi Park Orman önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı zamanlarda iki kez drift yaptığı kamera kayıtlarıyla belirlenen sürücüyü tespit edip yakaladı. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 92 bin 784 TL idari para cezası kesildi. Öte yandan, sürücünün ehliyeti daimi olarak iptal edilirken, otomobil ise 4 ay süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Şüpheli şahıs hakkında ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır