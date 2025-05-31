HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Alanya'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Alanya'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüse çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, geçtiğimiz perşembe gecesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerindeki Tosmur ışıklı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan K'nın idaresindeki, 07 ET 567 plakalı yolcu otobüsü, Gazipaşa istikametine seyir halindeyken kırmızı ışıkta durduğu esnada arkadan gelen Ümit Karakoyunlu yönetimindeki 07 BRC 752 plakalı motosiklet, otobüsün arka tamponuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Ümit Karakoyunlu ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karakoyunlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da yastık imalathanesinde yangın! 3'üncü katın penceresinden atlayan 2 işçi yaralandıAdana'da yastık imalathanesinde yangın! 3'üncü katın penceresinden atlayan 2 işçi yaralandı
Şarkıcı Şimal son yolculuğuna uğurlandıŞarkıcı Şimal son yolculuğuna uğurlandı

Anahtar Kelimeler:
antalya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Emeklilik sisteminde yeni düzenleme yolda!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da iki çocuklu babaya yumruk atan şüpheli tutuklandı!

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Marmaray'da yaşananlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu! Öfkenin merkezi: 'Mavi gömlekli çocuk'

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: “Ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle duyurdu: “Ülkemizin önünde yepyeni bir sayfa açılacak”

Evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu! Annesi sorguda suçunu itiraf etti

Evinde boğularak öldürülmüş halde bulunmuştu! Annesi sorguda suçunu itiraf etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.