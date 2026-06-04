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Alanya’da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Alanya’da otel odasında 537 bin 600 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda ilçede uyuşturucuyla mücadele çalışması gerçekleştirildi. Ekiplerce bir şüphelinin kaldığı otel odasında yapılan aramada, 1 kilo 865 gram ağırlığında, yaklaşık 537 bin 600 kullanımlık A4 sentetik cannabinoid uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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