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  4. Alanya'da suç örgütü için düğmeye basıldı! 8 kişi tutuklandı

Alanya'da suç örgütü için düğmeye basıldı! 8 kişi tutuklandı

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
27.02.2025 16:33
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Antalya'nın Alanya ilçesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

Alanya'da suç örgütü için düğmeye basıldı! 8 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alanya'da, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçu kapsamında tehdit ve cebir yoluyla müştekilere ait taşınmazları zimmetlerine geçiren ve nitelikli yağma yapan şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, ruhsatsız 3 tabanca, 3 pompalı tüfek ve 104 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

(AA)

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Alanya
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