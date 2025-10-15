HABER

Alanya'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen planlı istihbarat çalışmaları kapsamında Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, 5 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklanırken, bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde 3 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Konaklı Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; 5 kilo 150 gram kannabinoid uyuşturucu maddesi, 2 adet hassas terazi, 3 adet makas, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin TL nakit para ele geçirildi.
Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 2 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

