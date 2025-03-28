Alanya'da uyuşturucu operasyonu! Gözaltına alınan 72 şüpheliden 21'i tutuklandı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlüklerince, M.K. isimli şüphelinin elebaşılığında Antalya merkezden ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer illerden temin edilen uyuşturucunun Alanya'da satılacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleşen operasyonda 8'i uyuşturucu imal ve ticaretinden, 45'i uyuşturucu madde kullanmak, bulundurmaktan ve 19'u da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan toplam 72 şüpheli yakalandı.

İŞTE ARAMADA ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde ve şahısların üst aramasında 1 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram esrar, 4 bin 800 doz kullanımlık sentetik uyuşturucu, 40 sentetik hap, 3 av tüfeği, dedektör ve bıçak ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 21'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır