Alanya'da yağmur suyu hatları robot kamera ve kombine araçlarla temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya'da 60 kilometrelik yağmur suyu hattının temizlik çalışmalarına başladı. ASAT ekipleri, robot kamera ve kombine araçlarla detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya merkezde başlattığı yağmur suyu hat temizlik çalışmalarına ilçelerde de devam ediyor. Alanya merkezde başlayan temizlik çalışması mahalle mahalle gerçekleştiriliyor. 23 milyon TL bedelli 60 kilometrelik yağmur suyu hattında ekipler robot kamera ve kombine araçlarla tıkanıklıkları açıyor. İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda ASAT ekipleri, şehir içi altyapının sağlıklı şekilde işlemesini sağlıyor.

60 km'lik hatta temizlik çalışması

Temizlik çalışmalarının geniş bir alana yayıldığını belirten ASAT Kontrol Mühendisi Yasin Saltuk Duranoğulları, "Alanya ilçesi Kızlarpınarı Mahallesi'nde, yağışlar başlamadan önce önleyici bakım hizmetleri kapsamında yağmur suyu hatlarının temizliğine başladık. Bu çalışmalar kapsamında Alanya genelinde ve mahallelerinde toplam 23 milyon TL bedelle, 60 kilometrelik yağmur suyu hattını temizlemiş olacağız. Çalışmalar tamamlandığında, yıllardır sorun oluşturan göllenmelerin ve hatlarda meydana gelen tıkanıklıkların önüne geçmeyi hedefliyoruz'' dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

