Alanya’da 5 katlı binada korkutan yangın

Yangın, saat 10.30 sıralarında Alanya’nın Cikcilli Mahallesi 107. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dairenin yatak odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evdekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardında olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangında can kaybı yaşanmazken, söndürülen dairenin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Öte yandan dumandan etkilenen bir kadın ise ayakta tedavi edildi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır