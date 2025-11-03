HABER

Alanya’da boşanma aşamasındaki eşini sokakta yaraladı

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi’nde sabah saatlerinde boşanma aşamasında olan Rus uyruklu bir çift arasında yaşanan tartışma kanlı bitti.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Mahmutlar Mahallesi’nde karşılaşan M.G. isimli Rus uyruklu erkek ile boşanma aşamasında olduğu Rus uyruklu eşi A.G. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine M.G., A.G.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.G., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrası kaçan M.G. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

