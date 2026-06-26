HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları, sahilleri hareketlendirdi.

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti

Antalya’nın Alanya ilçesinde etkisini artıran yaz sıcakları, sahilleri hareketlendirdi. Hava sıcaklığının 32 dereceye, deniz suyu sıcaklığının ise 26 dereceye ulaştığı ilçede yerli ve yabancı turistler plajlara akın etti. Hissedilen sıcaklığın 38 dereceyi bulduğu ilçede sahillerde renkli görüntüler oluştu.

Haziran ayının son günlerinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkarmak için plajları doldurdu. Alanya’nın simge noktalarından dünyaca ünlü Kleopatra Plajı’nda yoğunluk yaşanırken, bazı turistler Akdeniz’in serin sularına girerek sıcaktan korunmaya çalıştı, bazıları ise kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Sahilde vakit geçiren tatilciler şezlonglarda dinlenirken, denize girenler serinlemenin tadını çıkardı. Çocuklar ise kıyıda oyun oynayarak eğlenceli anlar yaşadı. Gün boyunca hareketliliğin sürdüğü plajlarda renkli görüntüler objektiflere yansıdı.

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 1

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 2

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 3

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 4

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 5

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 1

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 2

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 3

Alanya’da hava 32, deniz 26 dereceyi gördü, turistler sahillere akın etti 4
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Erhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar ortaya çıktıErhan Karaal'ın aracına takip cihazı takıldığı anlar ortaya çıktı
Bursa Büyükşehir’den 17 ilçede aşure ikramıBursa Büyükşehir’den 17 ilçede aşure ikramı

Anahtar Kelimeler:
antalya Alanya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Aynı anda 48 operasyon! Bakan Gürlek duyurdu

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Sokağa çıkmak 2 gün yasaklanabilir! Orhan Şen Türkiye detayını açıkladı

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Millilerden Dünya Kupası'na zaferle veda! Kaan Ayhan son sözü söyledi

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Teklif üstüne teklif alıyor! Yeni partneri şaşırttı

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

Murat Ülker itiraf etti: '8 yılda 40 fabrika sattık'

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

Altında kan kaybı sürüyor! Uzmanlardan yatırımcı için korkutan fiyat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.