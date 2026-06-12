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Alanya’da motosiklet kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Antalya’nın Alanya ilçesinde refüje ve yol kenarındaki ağaca çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybederken, arkasındaki kişi ise ağır yaralandı.

Alanya’da motosiklet kazasında üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Kaza, saat 06.00 sıralarında Alanya’nın Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, motosikleti kullanan Furkan Barış Aksoy (21), henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan motosiklet önce refüje ardından yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Furkan Barış Aksoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Yunus Emre Ç. ise ağır yaralı olarak ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, hayatını kaybeden Furkan Barış Aksoy’un Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası
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