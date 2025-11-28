HABER

Alanya’da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün tırla çarpıştığı kazada otobüs şoförü, muavin ve 5 yolcu yaralandı.

Alanya’da otobüs ile tır çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, gece saat 03.30 sıralarında Alanya’nın Kargıcak Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Antalya istikametinden gelen R.Y’nin kullandığı şehirlerarası otobüs, kontrolden çıkarak aynı yönde seyreden tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otobüs karşı şeride geçti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüs şoförü R.Y, muavin B.Ö ve yolculardan C.I, M.U.A ve Y.N.A yaralandı. Ambulanslarla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

