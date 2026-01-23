Alaşehir'de 23 bin 750 adet kaçak makaron ele geçirildi

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen takip ve kontrol çalışmaları kapsamında, Kurtuluş ve Yeşilyurt mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda S.P. (35) isimli şahsa ait iş yerlerinde 11 bin 750 adet dolu makaron ile 12 bin adet boş makaron ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ BAŞLATILAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Şüpheli S.P., işlemlerinin yapılması amacıyla Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

