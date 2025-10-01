HABER

Alaşehir'de öğrenciler polis ve bekçilerle güvende

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ve gece bekçileri, okul çevrelerinde yaptıkları denetimlerle öğrencilerin güvenliğini sağlıyor. 17 okul ve çevresinde şüpheli şahıs ve araçlar kontrol edilerek, çocukların huzurlu bir eğitim ortamı sürdürmesi hedefleniyor.

Alaşehir'de öğrenciler polis ve bekçilerle güvende

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ve gece bekçileri, okul çevrelerinde yaptıkları denetimlerle öğrencilerin güvenliğini sağlıyor.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, gece boyunca okul çevrelerinde devriye gezerek denetim gerçekleştirirken, polis ekipleri ise gün içinde okul bölgelerinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

Şehir merkezinde bulunan 17 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde, şüpheli şahıs ve araçlar kontrol ediliyor, ilgisiz kişilerin okul çevresinde bulunmasına izin verilmiyor.

Emniyet yetkilileri, öğrencilerin sabah girişleri, öğle araları ve akşam çıkış saatlerinde okul çevrelerini sürekli gözetim altında tuttuklarını söyledi. Polis ekipleri ayrıca öğrenci servislerini denetleyerek çocukların güvenli bir şekilde okula gidip gelmelerini sağlıyor.

Bekçiler, nöbetçi eczaneler çevresinde de kontrol yaparak vatandaşların huzur ve güvenliğini artırıyor.
Yetkililer, "Amacımız, geleceğimiz olan öğrencilerimizin güvenliğini sağlayarak daha huzurlu ve sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak" dedi.

Öğrenci velileri ve vatandaşlar ise Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Polis ve bekçiler sayesinde 24 saat güvendeyiz. Çocuklarımız güven içinde eğitimlerini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Manisa
