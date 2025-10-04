Alaşehir'in üzümleri Tavşanlı semt pazarında

Türkiye'nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'nın Alaşehir ilçesinin bereketli topraklarında yetişen dünyaca ünlü üzümler, üretici Yunus Benli'nin tezgahında mahalle sakinleriyle buluşuyor. Mevlana, Red Globe (Redklop) ve Alphonse (Alponzo) gibi damaklarda iz bırakan çeşitler, Cuma ve Cumartesi günleri kurulan semt pazarında tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Yıl boyunca bağında büyük bir emekle çalışan Yunus Benli, sezonu Mayıs ayında taze bağ yaprağı satarak açtığını belirtiyor. Yaz sonu ve sonbaharın gelmesiyle birlikte ise gözü gibi baktığı üzümleri hasat ederek pazarın yolunu tutuyor. Benli, "Alaşehir'in toprağı, güneşi farklıdır. Bu lezzet oradan geliyor. Biz de bu kaliteyi en doğal haliyle vatandaşımıza ulaştırmak için çabalıyoruz" diyor.

Yunus Benli'nin tezgahı, üzüm severler için adeta bir lezzet şöleni sunuyor. Geleneksel damak tadının vazgeçilmezi olan Mevlana adlı üzüm, tatlılığı ve sulu yapısıyla biliniyor. İri, dolgun taneleri ve parlak kırmızı rengiyle göz dolduran Red Globe (Redklop), özellikle sofralık olarak büyük ilgi görüyor. Kendine has mayhoş aroması ve koyu rengiyle farklı bir lezzet arayanların tercihi Alphonse (Alponzo) çeşidi oluyor.

Bu eşsiz lezzetlere ulaşmak isteyenler için üzümlerin kilogram fiyatı ise kalitesine ve çeşidine göre ortalama 50 TL ile 60 TL arasında değişiyor.

Pazarın müdavimleri, Yunus Benli'nin tezgahından aldıkları üzümlerin tazeliğinden ve lezzetinden oldukça memnun. Alışveriş yapan bir vatandaş, "Her hafta Cuma günü Yunus Bey'den üzümümüzü alırız. Hem taze hem de Alaşehir'den geldiği için lezzeti bir başka oluyor. Yerli üreticimizin kazanması bizi mutlu ediyor" şeklinde konuşuyor.

Alaşehir'in doğal lezzetlerini tatmak ve yerli üreticiye destek olmak isteyenler için Yunus Benli'nin tezgahı, Cuma ve Cumartesi günleri semt pazarında ziyaretçilerini bekliyor.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır