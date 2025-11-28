HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alaşehir’de süt tankeri üzüm bağına uçtu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı süt tankerinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, devrilen tankerden kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alaşehir’de süt tankeri üzüm bağına uçtu

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında süt tankeri şarampole devrilerek üzüm bağlarına uçtu.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Alaşehir-Denizli karayolu Delemenler Mahallesi mevkiinde yaşandı. T.U. (40) yönetimindeki süt tankeri, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Devrilen tankerden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü T.U.’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Alaşehir’de süt tankeri üzüm bağına uçtu 1

Alaşehir’de süt tankeri üzüm bağına uçtu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Edremit’te kuvvetli sağanak yağış etkili oluyorEdremit’te kuvvetli sağanak yağış etkili oluyor
Jandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklamaJandarma uyuşturucuya geçit vermiyor: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Savaş kapıda! Maduro orduya talimatı verdi

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Yer: Ankara! 154 işçi yemek sonrası hastanelik oldu: 4'ü yoğun bakımda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile berabere kaldı!

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si çok popüler! Acun Ilıcalı harekete geçti

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

'O olmadan altın almayı tercih etmem' İslam Memiş net konuştu

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

Meclis'e geldi: 'Üç ayda bir kontrolleri yapılacak, aktif olmayanlar kapatılacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.