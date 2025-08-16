HABER

Alaska'daki Trump-Putin zirvesi sonrası dikkat çeken iddia: "Rusya, Donetsk karşılığında Ukrayna’daki cepheleri dondurabilir"

Dünya, Alaska'da Trump ile Putin arasında gerçekleştirilen barış zirvesini konuşurken dikkat çeken bir iddia geldi. İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Putin’in görüşmede, Ukrayna ordusunun Donetsk bölges inden çekilmesi karşılığında Zaprijya ve Herson bölgelerindeki cepheleri dondurabileceğini belirttiğini iddia etti. Adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomat da Trump'ın Ukrayna'ya NATO tarzı bir güvenlik garantisi sağlamayı önerdiğini belirtti.

İngiltere merkezli Financial Times gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, temel talepleri karşılanırsa Rusya-Ukrayna savaşındaki bazı cepheleri dondurmayı kabul edebileceğini iddia etti. Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile dün ABD’nin Alaska eyaletinde gerçekleştirdiği görüşmede, savaşın son bulması için gerekli şartlardan birinin, Ukrayna ordusunun kısmen Rusya’nın kontrolü altında bulunan Donetsk bölgesinden geri çekilmesi olduğunu söyledi. Rus lider, Donetsk bölgesinin kontrolünün Rusya’ya bırakılması karşılığında güneydeki Zaporijya ve Herson bölgelerindeki cephelerin dondurulabileceğini belirtti.

NATO TARZI GÜVENLİK GARANTİLERİ ÖNERİSİ

Adı açıklanmayan bir Avrupalı diplomat da Trump’ın görüşmede, ABD’nin Ukrayna için, NATO’nun bir üyenin saldırıya uğraması halinde, diğer üyelerin savunmaya destek sağlamasını meşru kılan 5’inci maddesine benzer güvenlik garantileri sağlamayı önerdiğini belirtti. Adı açıklanmayan bir ABD’li diplomat ise açıklamasında, NATO’nun söz konusu garantilere müdahale etmeyeceğini aktardı.

İTALYA'DAN ABD'NİN ÖNERİSİNE DESTEK

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise Trump-Putin görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada ABD’nin önerisine değinerek, "Asıl mesele, Rus işgallerinin daha da ilerlemesini önleyecek güvenlik garantileri olmaya devam ediyor ve Anchorage'da (Alaska) en ilginç gelişmeler bu noktada yaşandı. Bu konuda yalnızca sağlam ve güvenilir garantiler yeni savaşları ve saldırıları önleyebilir. Bu bağlamda Başkan Trump, bugün NATO'nun 5’inci maddesinden esinlenerek İtalya'nın güvenlik garantileri fikrini yineledi. Önerinin çıkış noktası, Ukrayna'nın ABD de dahil olmak üzere tüm ortaklarının desteğinden yararlanmasını ve tekrar saldırıya uğraması halinde müdahaleye hazır olmasını sağlayacak bir kolektif güvenlik maddesinin tanımlanmasıdır" dedi.

TRUMP: "SANIRIM BİR ANLAŞMAYA OLDUKÇA YAKINIZ"

ABD Başkanı ise Putin ile görüşmesi sonrasında ABD merkezli Fox News televizyonuna özel açıklamalarda bulunmuş ve katıldığı programda, Putin ile Ukrayna’nın toprak transferi ve güvenlik garantileri konusunda görüştüklerini ve bu konularda büyük ölçüde anlaşmaya vardıklarını söylemişti. Trump, "Sanırım bir anlaşmaya oldukça yakınız. Ama Ukrayna’nın da bunu kabul etmesi gerekiyor. Belki de ‘hayır’ diyecekler" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı, barışı gerçekleştirmenin artık Ukrayna ve sürece dahil olması gereken Avrupa ülkelerine bağlı olacağını da işaret ederek, "Rusya büyük bir güç. Onlar (Ukrayna) ise değil" demişti. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e nasıl bir önerisi olacağına ilişkin soruya ise "Bir anlaşma yapması gerek" cevabını vermişti.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Herkes, Rusya ile Ukrayna arasındaki korkunç savaşı sona erdirmenin en iyi yolunun, doğrudan savaşı sona erdirecek bir barış anlaşması olduğu ve çoğu zaman işe yaramayan basit bir ateşkes anlaşmasının yeterli olmadığı sonucuna vardı" ifadelerine yer verdi.

ZELENSKIY ABD'YE GİDECEK

Zelenskiy ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada ABD Başkanı ve Rus lider arasındaki görüşmenin ardından Trump ve sonrasında Avrupalı liderlerle bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı. Ukraynalı lider paylaşımında Trump ile görüşmek üzere ABD’ye gideceğini bildirerek, "Pazartesi günü, katliamın ve savaşın sona erdirilmesine ilişkin tüm detayları ele almak üzere Washington D.C.'de Başkan Trump ile görüşeceğim. Davetiniz için minnettarım. Avrupalıların, ABD ile birlikte güvenilir güvenlik garantileri sağlamak için her aşamada sürece dahil olması önemlidir. Ukrayna'nın güvenliğinin sağlanmasına katılım konusunda ABD tarafının verdiği olumlu sinyalleri de ele aldık. Tüm ortaklarımızla pozisyonlarımızı koordine etmeye devam ediyoruz. Yardımcı olan herkese teşekkür ederim" dedi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

