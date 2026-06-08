Aldatıldığını düşündü, hamile eşi ve yanındaki kişiyi katletti! Alkışlarla cezaevine yollandı...

Korkunç olay geçtiğimiz 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla ölürüp, kayıplara karıştı.

ÖZEL HAREKAT EKİBİYLE YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kaçarak saklanan Ercan A.'nın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel harekat destekli operasyonda kıskıvrak yakalanmıştı.

ALKIŞLARLA CEZAEVİNE YOLLANDI

Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken araca bindirildiği sırada toplanan grup tarafından alkışlarla karşılandı.

E.A.'nın alkışlara gülerek karşılık verdiği görüldü.

Kaynak: İHA