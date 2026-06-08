HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Aldatıldığını düşündü, hamile eşi ve yanındaki kişiyi katletti! Alkışlarla cezaevine yollandı...

İçerik devam ediyor

Aydın'da hamile eşi ve aynı araçta yakaladığı bir erkeği öldüren katil zanlısı E.A. cezaevine alkışlarla uğurlandı. E.A.'nın cinayeti eşinin kendisini aldattığını düşündüğü için işlediği ortaya çıkarken, alkışlara gülerek karşılık verdi.

Korkunç olay geçtiğimiz 30 Mayıs Cumartesi günü Söke ilçesi Yenicami Mahallesi'nde bulunan Çarşamba Pazarı alanında öğle saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, E.A., kendisini aldattığını düşündüğü eşi Nurgül Aslan ve Ercan Zengin'i silahla ölürüp, kayıplara karıştı.

Aldatıldığını düşündü, hamile eşi ve yanındaki kişiyi katletti! Alkışlarla cezaevine yollandı... 1

ÖZEL HAREKAT EKİBİYLE YAKALANDI

Çifte cinayetin ardından kaçarak saklanan Ercan A.'nın yakalanması için Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen kapsamlı çalışma sonrasında firari olarak aranan Ercan A., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen özel harekat destekli operasyonda kıskıvrak yakalanmıştı.

Aldatıldığını düşündü, hamile eşi ve yanındaki kişiyi katletti! Alkışlarla cezaevine yollandı... 2

ALKIŞLARLA CEZAEVİNE YOLLANDI

Şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken araca bindirildiği sırada toplanan grup tarafından alkışlarla karşılandı.

E.A.'nın alkışlara gülerek karşılık verdiği görüldü.
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sivas’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaSivas’ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Markette çanta hırsızlığı kameradaMarkette çanta hırsızlığı kamerada

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

İsrail'in dört bir yanında sirenler çalıyor! İran'dan sonra Husiler de saldırdı

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'de seçim heyecanı! Kazanan isimler belli oldu

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

CANLI - Tarihi seçimde sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Kadir Ezildi'nin eşi eltisinin düğününde giydiği kıyafet yüzünden eleştirildi

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

Vergide yeni sistem geliyor: 'Sonrası yerine öncesi'

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

İndirim geldi, gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.