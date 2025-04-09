Alerji kabusunuz olmasın! Astıma gidişi engelleyen tedavi: "Erken teşhis, ciddi sağlık sorunlarını önler"

Alerjik hastalıklarla mücadele eden 17 yaşındaki Soner Çakır ve Binnaz Topal, aşı tedavisi sayesinde yaşam kalitelerinin arttığını ve şikayetlerinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Çakır, tedaviye başlamasaydı, alerjisinin ilerleyerek astım gibi daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çekerken, Topal ise yıllarca süren zorlukların ardından bu tedaviyle hayatının nasıl değiştiğini anlattı. Ev tozu akarları ve polen gibi alerjenlere karşı duyarlılık, birçok kişinin günlük yaşamını olumsuz etkileyebiliyor. Çocuk İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, alerjik hastalıkların zamanında tedavi edilmesinin, hem hastaların yaşam kalitesini artırmak hem de ilerideki ciddi sağlık sorunlarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

"ALERJİ ŞEKİL DEĞİŞTİREBİLİR"

Alerjinin zaman içinde şekil değiştirebilen bir hastalık olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nacaroğlu, “Bebeklik döneminde genellikle egzama, besin alerjisi ya da süt, yumurta alerjisi olarak ortaya çıkar. Ancak çocuk büyüdükçe bağışıklık sistemi geliştikçe besin alerjileri kaybolabilir. Bununla birlikte alerji tamamen ortadan kalkmaz, bu kez solunum yoluyla alınan alerjenlere karşı duyarlılık gelişebilir. Okul çağında ise polen alerjisi, burun akıntısı, hapşırık, kaşıntı ve öksürük şikayetleriyle kendini gösterir” dedi.

"EV TOZU AKARLARI ALERJİYİ TETİKLİYOR"

Alerjilere karşı aşı tedavisinin büyük kolaylık sağladığını söyleyen Prof. Dr. Nacaroğlu, “Binnaz, uzun süredir takip ettiğimiz bir hasta. Bize ilk başvurduğunda cildinde kızarıklık, kaşıntı, kabarıklık gibi alerjik belirtiler vardı. Ayrıca burun akıntısı, hapşırık ve geçmeyen öksürük şikayetleri de mevcuttu. Yaptığımız testler sonucunda ev tozu akarlarına, yani MİTE dediğimiz mikroskobik canlılara alerjisi olduğunu belirledik. Öncelikle, hastamıza bu etkenlerden nasıl korunması gerektiğini anlattık” dedi.

AŞI TEDAVİSİNİN ÖNEMİ

Prof. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “Soner, 17 yaşında bir hastamız ve bize alerjik nezle şikayetleriyle başvurdu. Özellikle polen dönemlerinde burun akıntısı, hapşırık ve kaşıntı yaşıyordu. Alerjik nezlenin ilerleyen yaşlarda astıma dönüşme riski vardır. Bu nedenle, polenlerden tam olarak korunmak mümkün olmadığından hastamıza alerjen aşı tedavisi başlattık. İlk üç hafta haftalık enjeksiyonlar yapıyoruz, ardından ayda bir hatırlatma dozlarıyla tedaviyi üç yıla tamamlıyoruz. Bu sürecin sonunda hastalığın ömür boyu ortadan kalkmasını bekliyoruz” dedi.

"EV TOZLARINDAN KAÇMAK İMKANSIZ"

Ergenlik sürecinden itibaren ev tozu ve polen alerjisi nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını belirten 17 yaşındaki Soner Çakır, “Alerjim ergenliğe girdikten sonra başladı ve vücudumda sürekli kaşıntı, hapşırık ve burun akıntısı gibi şikayetler yaşamaya başladım. Bu durum günlük hayatımı oldukça zorlaştırıyordu. Hikmet Hoca ile görüştükten sonra aşı tedavisine başlamaya karar verdik. Şu an ikinci dozumu aldım ve tedavi süreci oldukça iyi gidiyor. Kaşıntılarımda ve hapşırıklarımda belirgin bir azalma oldu. Evdeki tozlardan kaçmak neredeyse imkânsız. Ev süpürüldüğünde dahi rahatsızlık duyuyorum. Aşı tedavisi sayesinde şikayetlerim zamanla azalacak. Tedaviye başlamasaydım, alerjim ilerleyerek astım gibi daha ciddi sorunlara yol açabilirdi. Bu yüzden tedaviye devam ediyorum ve sonrasında da üçüncü dozumu alarak ayda bir devam edeceğim” dedi.

"8 AYDIR AŞI TEDAVİSİ ALIYORUM"

Alerjik hastalığa kesin çözüm bulmak amacıyla ilaç tedavisinden aşı tedavisine geçtiğini ifade eden 17 yaşındaki Binnaz Topal, “Uzun zamandır alerji problemleriyle mücadele ediyorum. Toza karşı ciddi bir alerjim vardı. Başlangıçta hastaneye gidip belli ilaçlar kullanıyordum ancak zamanla ilaçlardan sıkıldım ve düzenli ilaç almak istemedim. Bunun üzerine aşılara başladık ve yaklaşık 8 aydır aşı tedavisi alıyorum. Aşı tedavisi sonrası daha önce yaşadığım nefes darlığı, kaşıntı ve sık sık hapşırma gibi şikayetlerim azalmaya başladı. İlaç kullanmadığım zamanlarda bile bu tür problemlerle artık karşılaşmıyorum. Ayda bir düzenli olarak iğne alarak alerjimi en aza indirmeye çalışıyoruz ve tedavi sürecim gayet olumlu ilerliyor” dedi.

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır