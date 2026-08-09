HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alev topuna dönen otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü

Elazığ’da seyir halindeki otomobil bir anda alev topuna döndü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Alev topuna dönen otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü

Olay, Keban karayolu Cip Mesire alanı girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Çıkan duman ve alevleri fark eden sürücü, aracı sağ şeride çekerek durdu. Yangın kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve otomobil küle döndü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken araç kullanılamaz hale geldi.
Olayın çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı.

Alev topuna dönen otomobil, itfaiye tarafından söndürüldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in Hamaney iddiasına İran'dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştıİsrail'in Hamaney iddiasına İran'dan videolu yanıt! Kafalar daha da karıştı
Görme engelli kişi raylara düşmüştü! Görüntüler ortaya çıktıGörme engelli kişi raylara düşmüştü! Görüntüler ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
Elazığ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

İYİ Partili Turhan Çömez hakkında soruşturma başlatıldı

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Galatasaray'dan tatsız prova! Sarı-Kırmızılılar Villarreal'e diş geçiremedi

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Acı haber geldi! Son paylaşımı yasa boğdu

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

Milyarderden 'ev almayın' uyarısı! Tercihini açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.