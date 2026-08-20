Alevler Balıkesir'den Kütahya'ya sıçradı! Sındırgı'da başlayan orman yangınında korkutan görüntüler

Süt kamyonunda başlayan yangının çam ormanlarına sıçramasıyla büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler Kütahya'nın Simavi ilçesi sınırına doğru ilerledi. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 60'tan fazla arazöz ve 300'e yakın personel müdahale ederken köylüler de devreye girdi.

SÜT KAMYONUNDAN ÇAM ORMANLARINA

Alınan bilgiye göre, dün saat 14.00 sularında süt kamyonundaki yangın çam ormanlarını da tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Düvertepe Osmanlar ve Şapçı köylerinin arazisindeki orman yangınının Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru büyüdüğü kaydedildi.

KÖYLÜLER DE SEFERBER OLDU

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye, Sındırgı Belediyesi ekipleri, bölgedeki maden ocaklarından gelen iş makineleri, orman işçileri, belediye işçileri ve köylüler yangın için seferber oldu.

HUMMALI MÜCADELE

Yangına 12 hava taşıtı ilea 60 arazöz, 3 iş makinesi, 300'den fazla personelin müdahale ettiği, rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Hava taşıtları yakındaki Çaygören Barajı'ndan su alarak havadan alevlere müdahale ediyor. Sarp yamaçlardaki çam ağaçlarına ise karadan güçlükle müdahale ediliyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasının sürdüğü ifade edildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır