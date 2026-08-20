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Alevler Balıkesir'den Kütahya'ya sıçradı! Sındırgı'da başlayan orman yangınında korkutan görüntüler

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün öğlen başlayan yangına karşı hummalı mücadele sürüyor. Yangının Kütahya'ya doğru ilerlemesi endişe yarattı. Ekiplerin yanı sıra köylülerin de seferber olduğu yangından görüntüler de tehlikeyi gözler önüne serdi.

Süt kamyonunda başlayan yangının çam ormanlarına sıçramasıyla büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Alevler Kütahya'nın Simavi ilçesi sınırına doğru ilerledi. Yangına 6 uçak, 6 helikopter, 60'tan fazla arazöz ve 300'e yakın personel müdahale ederken köylüler de devreye girdi.

SÜT KAMYONUNDAN ÇAM ORMANLARINA

Alınan bilgiye göre, dün saat 14.00 sularında süt kamyonundaki yangın çam ormanlarını da tutuşturdu. Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü. Düvertepe Osmanlar ve Şapçı köylerinin arazisindeki orman yangınının Kütahya'nın Simav ilçesi sınırına doğru büyüdüğü kaydedildi.

Alevler Balıkesir den Kütahya ya sıçradı! Sındırgı da başlayan orman yangınında korkutan görüntüler 1

KÖYLÜLER DE SEFERBER OLDU

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir İtfaiye, Sındırgı Belediyesi ekipleri, bölgedeki maden ocaklarından gelen iş makineleri, orman işçileri, belediye işçileri ve köylüler yangın için seferber oldu.

Alevler Balıkesir den Kütahya ya sıçradı! Sındırgı da başlayan orman yangınında korkutan görüntüler 2

HUMMALI MÜCADELE

Yangına 12 hava taşıtı ilea 60 arazöz, 3 iş makinesi, 300'den fazla personelin müdahale ettiği, rüzgarın söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı öğrenildi.

Alevler Balıkesir den Kütahya ya sıçradı! Sındırgı da başlayan orman yangınında korkutan görüntüler 3

Hava taşıtları yakındaki Çaygören Barajı'ndan su alarak havadan alevlere müdahale ediyor. Sarp yamaçlardaki çam ağaçlarına ise karadan güçlükle müdahale ediliyor.

Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

Alevler Balıkesir den Kütahya ya sıçradı! Sındırgı da başlayan orman yangınında korkutan görüntüler 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Sındırgı orman yangını
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