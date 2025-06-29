HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Alevler köyü sardı, sadece iki ev kurtuldu! Bölge tamamen küle döndü: "Artık burada yaşamak mümkün değil"

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçradı. Yangının etkili olduğu alanlarda çok sayıda ev, tarım aleti ve hayvan barınağı küle döndü. Köprücek köyü neredeyse tamamen alevlere teslim oldu. Köy sakini biri "Artık burada yaşamak mümkün değil" dedi. Öte yandan Bakan Yumaklı, "Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi" dedi.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde cuma günü başlayan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek Bilecik’in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerine sıçradı. Yangının etkili olduğu alanlarda çok sayıda ev, tarım aleti ve hayvan barınağı küle döndü. Köprücek köyü neredeyse tamamen alevlere teslim olurken, bölgede tahliye ve söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

1

YANGIN GÖLPAZARI'NA ULAŞTI, KÖY VE MAHALLELER BOŞALTILDI

Taraklı’dan başlayan ve büyüyerek ilerleyen orman yangını, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Bölge halkı, yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tahliye edildi. Bilecik Valiliği, tehlike altındaki köy ve mahalleler için boşaltma kararı aldı.

2

VATANDAŞLAR HAYVANLARIYLA BİRLİKTE KÖYÜ TERK ETTİ

Alevlerin yaklaştığı birçok köyde vatandaşlar, canlarını ve hayvanlarını kurtararak köylerini terk etti. Çiftlik köyünde alevlerin tarlalara sıçraması sonucu yangın büyümeden dernek gönüllülerinin desteğiyle kontrol altına alındı. Köydeki 6 hanedeki vatandaşlar güvenlik amacıyla tahliye edildi.

3

ALEVLER KÖPRÜCEK KÖYÜNÜ KUŞATTI

Yangının en ağır tahribat bıraktığı yer Gölpazarı ilçesine bağlı Köprücek köyü oldu. Alevler, köyü kuşatarak girişteki iki ev dışında neredeyse tüm yapıları yok etti. Evlerde bulunan tüplerin patlamasıyla birlikte yangın zaman zaman şiddetlendi.

4

"HER ŞEY KÜL OLDU"

Köy sakini Sebahattin Kaya, yaşanan felaketi şöyle anlattı:

“Köyümüze dün gelmeye çalıştık ama ulaşamadık. Bu sabah geldiğimizde her yer yanıyordu. Evime kadar geldi alevler. İki saat geç kalsaydık, o da gidecekti. Girişteki iki ev dışında her şey yandı. Tarım aletleri, samanlıklar, ağıllar... Her şey kül oldu.”

"HİÇBİR ŞEY KALMADI, ARTIK BURADA YAŞAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Kaya, 1994 yılında yaşanan orman yangınını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu köyde çocukluğumuz geçti. Ama şimdi hiçbir şey kalmadı. Artık burada yaşamak mümkün değil. Kozalaklar yangını evlere taşıdı. Etraf ot ve saman doluydu. Yangını büyüten de bu oldu.”

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA GELDİ: "BİLECİK-SAKARYA SINIRINDAKİ YANGINA MÜDAHALE EDİLDİ"

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya'nın Taraklı ilçesinde orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, 'Yangın büyük oranda kontrol altında. Bilecik-Sakarya sınırındaki yangına müdahale edildi.' dedi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şöyle:

Manisa Akhisar‘daki de kısmen kontrol altına alındı. Orada da bizler için herhangi bir sorun görünmüyor. Her iki yangında da yani hem buradaki hem de Manisa’daki yangında da soğutma çalışmalarına arkadaşlarımız devam ediyorlar. Bu soğutma çalışmaları önümüzdeki günlerde devam edecek. Hem karadan hem havadan arkadaşlarımız buna devam edecekler.

Sakarya Bilecik tarafında sabah saatlerinde başlayan yağmur da Rabbimin lütfu bizlerin işlerini büyük ölçüde kolaylaştırdı. Gece boyu devam eden çabanın yine keza Manisa Akhisar‘da devam eden çabanın bir küçük örneği olarak sadece dün gece arkadaşlarımız yaklaşık 6 saatin içerisinde bütün güçlerini vererek yaklaşık 58 kilometrelik bir orman yolu açtılar. Yani buradaki müdahalenin büyüklüğünü anlatmak için bu çok çarpıcı bir rakam arazinin çok engebeli olması çok kırıklı vadilerini uçurumların olması bizi açıkçası zorlamıştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taksim'in göbeğinde dehşet! 6 kişi tarafından dövülerek katledildi: 82 suç kaydı çıktıTaksim'in göbeğinde dehşet! 6 kişi tarafından dövülerek katledildi: 82 suç kaydı çıktı
Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!

Anahtar Kelimeler:
yangın Sakarya köy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Hakeme haber geldi, maç tatil edildi! Apar topar sahadan kaçtılar

Son gün yarın! Araç sahipleri dikkat... Ciddi yaptırımlar var

Son gün yarın! Araç sahipleri dikkat... Ciddi yaptırımlar var

Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!

Aslında Narin oraya hiç gidememiş... Rapor Hindistan'dan geldi!

9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

Hasan Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kaldı!

Hasan Dağı'na çıkan 4 kişi mahsur kaldı!

Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD büyüklüğünü duyurdu

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.