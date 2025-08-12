HABER

Alevlere teslim olan bina kullanılmaz hale geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde tarlada çıkan yangının sıçradığı bina kullanılmaz hale geldi.

Olay, Sungurlu ilçesi Salman köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen sebeple tarlada çıkan yangın, hemen yan kısımda bulunan tohum selektör binasına sıçradı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında bina kullanılmaz hale geldi.

Ekipler yangınla ilgili inceleme başlattı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Çorum
