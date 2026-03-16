HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alevlere teslim olan otomobil dakikalarca böyle yandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde gece saatlerinde park halindeyken dumanlar yükselen otomobil, dakikalarca yandı. Sahibi olduğu düşünülen kişinin kapıyı açmasıyla alevlerin bir anda tüm aracı sardığı ve ufak çaplı patlamaların yaşandığı o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta saat 01.10 sıralarında park halinde bulunan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ve araç sahibi olduğu düşünülen kişi, otomobilin yanına gelerek şoför kapısını açtı. Kapının açılmasıyla birlikte yangın bir anda büyüdü ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Dakikalarca alev alev yanan otomobil tamamen küle dönerek demir yığını haline geldi.

KAPIYI AÇTIĞI AN ALEVLERİN PARLAMASI KAMERADA

Öte yandan, aracın dakikalarca yandığı ve kullanılamaz hale geldiği o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; sahibi olduğu düşünülen kişinin şoför kapısını açar açmaz dumanların yerini şiddetli alevlerin aldığı, alevlerin aracın etrafını tamamen sardığı, çaresiz kalan kişinin ısıdan dolayı araca yaklaşamadığı ve ara sıra cep telefonunun kamerasıyla yanan araçtan görüntü aldığı görülüyor.

Zaman zaman ufak çaplı patlamaların da yaşandığı yangın anında, araç sahibinin endişeli bekleyişi ve alevlere müdahale edilen anlar da kayıtlarda yer alıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tekirdağ’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kameradaTekirdağ’da 5 aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada
Malatya'da 20 santimetrelik kitle kapalı yöntemle çıkarıldıMalatya'da 20 santimetrelik kitle kapalı yöntemle çıkarıldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

İşte Oscar'ın kazananları! O film 6 ödül birden aldı

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.