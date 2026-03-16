Alevlere teslim olan otomobil dakikalarca böyle yandı

Edinilen bilgiye göre, Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta saat 01.10 sıralarında park halinde bulunan bir otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden ve araç sahibi olduğu düşünülen kişi, otomobilin yanına gelerek şoför kapısını açtı. Kapının açılmasıyla birlikte yangın bir anda büyüdü ve alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Dakikalarca alev alev yanan otomobil tamamen küle dönerek demir yığını haline geldi.

KAPIYI AÇTIĞI AN ALEVLERİN PARLAMASI KAMERADA

Öte yandan, aracın dakikalarca yandığı ve kullanılamaz hale geldiği o anlar çevredeki bir güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde; sahibi olduğu düşünülen kişinin şoför kapısını açar açmaz dumanların yerini şiddetli alevlerin aldığı, alevlerin aracın etrafını tamamen sardığı, çaresiz kalan kişinin ısıdan dolayı araca yaklaşamadığı ve ara sıra cep telefonunun kamerasıyla yanan araçtan görüntü aldığı görülüyor.

Zaman zaman ufak çaplı patlamaların da yaşandığı yangın anında, araç sahibinin endişeli bekleyişi ve alevlere müdahale edilen anlar da kayıtlarda yer alıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır