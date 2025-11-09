HABER

Alevlerin sardığı ahşap ev tamamen yandı: 2 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde çıkan yangında ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın sabah saat 06.00 sıralarında ilçeye bağlı Çamlı köyünde meydana geldi. Sinan, Volkan ve Halil Köroğlu’na ait ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fark eden hane sahipleri kendilerini son anda dışarı atarken kısa sürede büyüyen alevler ahşap evi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yenice Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü.
Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında camdan atlamaya çalışan Halil Köroğlu ve sırtında yanık oluşan Sinan Köroğlu yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından yaralıların sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Karabük
