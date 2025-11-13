HABER

Alevlerin sardığı ev kullanılamaz hale geldi

Denizli’nin Çal ilçesinde müstakil tek katlı evde yangın çıktı. Alevlerin sardığı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Denizli’nin Çal ilçesi Suller Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi tarafından kullanılmayan müstakil evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Binanın yapısında kereste kullanılması sebebiyle alevler hızla binayı sardı. Boş evden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Evin boş olmasından dolayı yangında can kaybı yaşanmazken bina kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik İHA tarafından yayına alınmıştır

