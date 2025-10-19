Alevlerin yükseldiği binada dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye kurtardı

Yangın, Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi’nde 834.sokak üzerinde bulunan aparmanda yaşandı. Apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik odası alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

2 VATANDAŞ VE 2 HAYVAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yangından dolayı çıkan dumanlardan etkilenen 2 vatandaş ve 2 hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekipleri elektrik odasında soğutma çalışması gerçekleştirerek yangının büyümesinin önüne geçti.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

