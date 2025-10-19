HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Alevlerin yükseldiği binada dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye kurtardı

Hatay’da bir apartmanın elektrik odası alevlere teslim olarak yandı. Yangında dumandan etkilenen 2 vatandaşın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Alevlerin yükseldiği binada dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye kurtardı

Yangın, Arsuz ilçesi Karaağaç Konarlı Mahallesi’nde 834.sokak üzerinde bulunan aparmanda yaşandı. Apartmanın giriş kısmında bulunan elektrik odası alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Alevlerin yükseldiği binada dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye kurtardı 1

2 VATANDAŞ VE 2 HAYVAN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI

Yangından dolayı çıkan dumanlardan etkilenen 2 vatandaş ve 2 hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekipleri elektrik odasında soğutma çalışması gerçekleştirerek yangının büyümesinin önüne geçti.

Alevlerin yükseldiği binada dumandan etkilenen vatandaşları itfaiye kurtardı 2

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump: "2 narkoterörist ülkelerine gönderilecek"Trump: "2 narkoterörist ülkelerine gönderilecek"
Adıyaman’da otomobil takla attı: 4 ağır yaralıAdıyaman’da otomobil takla attı: 4 ağır yaralı

Anahtar Kelimeler:
yangın Hatay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Meloni'den 'Trump'ın metresi' yorumuna sert tepki

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy görüşmesi! Putin'i kızdıracak 'Tomahawk' hamlesi

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

Ünlü tarotçudan G.Saray-Bodo maçı tahmini! Tam 6 gol dedi...

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

8 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı! 'Sözde Adli Tıp raporu...'

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Dünyadaki üretimin yüzde 92'si Türkiye'de!

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

Altın fiyatları bir anda çakıldı! İşte düşüşün nedeni...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.