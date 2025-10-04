Ali Erbaş sonrası Diyanet'te dikkat çeken görevden almalar! Erdoğan imzaladı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

ERBAŞ DÖNEMİNDEN 12 İSİM GÖREVDEN ALINDI

Karara göre, Diyanet'te Ali Erbaş döneminden dört başkan yardımcısı ve sekiz genel müdür görevden alındı.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Ali Erbaş döneminden kalan dört başkan yardımcısı ve sekiz genel müdür görevden alındı, yerlerine Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca ve Hatice Boynukalın Şenkardeşler başkan yardımcısı olarak atandı.

Hüseyin Demirhan, Metin Akbaş, Ensari Yentürk, Hamza Bayram, Nafiz Fethi Yalçınkaya, Sinan Kazancı, Halit Güldemir, Mehmet Arslan ve Ertuğrul Coşkun yeni genel müdürler olarak göreve getirildi.

İSTANBUL İL MÜFTÜSÜ BELLİ OLDU

Ayrıca kararla, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak Ahmet İshak Demir, İstanbul İl Müftüsü olarak Emrullah Tuncel görevlendirildi.

ERBAŞ'IN SAFİ ARPAGUŞ ATANMIŞTI

Eski Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın görev süresinin dolması üzerine yerine İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş atanmıştı.

