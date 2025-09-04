Ali Mahir Başarır'dan Gürsel Tekin'e : "AK Parti'nin postalı olma, darbenin maşası olma"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Başarır, İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin'e de sert sözlerle uyarıda bulundu.

"AK PARTİ'NİN POSTALI OLMA"

Başarır'ın Gürsel Tekin açıklaması şu şekilde:

"Bu kutsal çatıda görev yapmış, bu kutsal çatıya seçilerek gelmiş bir kişi AK Parti'nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AK Parti'nin postalı olma, darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme."