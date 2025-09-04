HABER

Ali Mahir Başarır'dan Gürsel Tekin'e : "AK Parti'nin postalı olma, darbenin maşası olma"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut il yönetiminin mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılması sonrası alınan kayyum kararına tepki gösterdi. Başarır, kayyum atanan Gürsel Tekin'e ise "AK Parti’nin postalı olma, darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme" dedi.

Doğukan Akbayır

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Başarır, İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanan Gürsel Tekin'e de sert sözlerle uyarıda bulundu.

"AK PARTİ'NİN POSTALI OLMA"

Başarır'ın Gürsel Tekin açıklaması şu şekilde:

"Bu kutsal çatıda görev yapmış, bu kutsal çatıya seçilerek gelmiş bir kişi AK Parti'nin postalı olmuş durumda. Bu yüzden bir kez daha kendisine bir tavsiyede bulunmak istiyoruz. AK Parti'nin postalı olma, darbenin maşası olma ve buraya kayyum sıfatıyla gelme."

