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  4. Ali Yerlikaya acı tabloyu paylaştı: 3 günde 27 ölüm! Pazartesi 528.654 denetimi...

Ali Yerlikaya acı tabloyu paylaştı: 3 günde 27 ölüm! Pazartesi 528.654 denetimi...

01.04.2025 11:39
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
01.04.2025 11:39
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününün trafik kaza tablosunu açıkladı. Tatilin 3. gününde 663 trafik kazası meydana geldiğini açıklayan Yerlikaya, 8 yurttaşın hayatını kaybettiğini, bin 120 yurttaşın da yaralandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, 3 günde toplam can kaybının 27 olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin 3. gün değerlendirmesini sosyal medya üzerinden yaptı. Yerlikaya açıklamasında "Ramazan Bayramı tatilinin 3. günü (Pazartesi) 663 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 8 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1.120 vatandaşımız ise yaralandı. Bayram sabahlarımız gözyaşı değil, mutlulukla dolsun. Lütfen bayram sevincimizin hüzne dönmemesi için trafik kurallarına uyalım. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil." sözleriyle bir günde yaşanan trafik kazalarını ve can kayıplarını aktardı.

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ÜÇ GÜNDE 27 CAN KAYBI 3.619 YARALI

Açıklamanın devamında ise, "Bayram tatilinin ilk 3 gününde (Cumartesi, Pazar ve Pazartesi) maalesef 27 vatandaşımız hayatını kaybetti. 3.619 vatandaşımız ise yaralandı." açıklamasında bulundu.

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BİR GÜNDE 528.654 DENETİM

Son olarak Yerlikaya, "9 günlük Ramazan Bayramı Tatilinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. Bayram tatilinin 3. günü 31 Mart 2025 Pazartesi günü trafik ekiplerimizce; 528.654 araç denetlendi. 27.387 araca hız ve radar işlemi, 29.616 araca ise diğer işlemler yapıldı." bilgisini aktardı.

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BAKANDAN TAZİYE MESAJI

Denetlemelerin işlem yapmak için değil, kazaları önlemek ve can kaybımızı sıfıra indirmek için yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı trafik kaza
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